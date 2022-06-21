Оккупанты обстреляли Харьков и область: есть раненые и погибшие

15:48 21 июня Киев, Украина





Об этом сообщила советница председателя областного совета Наталья Попова .



Четверо человек погибли в результате обстрела Харькова. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова , обстрелы подвергся Индустриальному району. В результате обстрела российскими военными 21 июня Харькова и области погибли по меньшей мере пять гражданских, в том числе ребенок, а ранения получили десять человек,Об этом сообщила советница председателя областного совета Наталья Попова .Четверо человек погибли в результате обстрела Харькова. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова , обстрелы подвергся Индустриальному району.

"Просим харьковчан быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах – сейчас это крайне опасно!", – обратился к горожанам.

Кроме четырех погибших, известно также о десяти пострадавших в городе.



Еще один погибший – это ребенок из одного из населенных пунктов Харьковщины, который обстреляли россияне.



Всего с начала полномасштабного вторжения в регионе известно уже более восьми сотен погибших.



Напомним, что в результате обстрелов российскими военными 20 июня в Харьковской области погибли три человека, а еще семеро получили ранения.