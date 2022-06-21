Оккупанты обстреляли Харьков и область: есть раненые и погибшие

В результате обстрела российскими военными 21 июня Харькова и области погибли по меньшей мере пять гражданских, в том числе ребенок, а ранения получили десять человек,
Об этом сообщила советница председателя областного совета Наталья Попова .
Четверо человек погибли в результате обстрела Харькова. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова , обстрелы подвергся Индустриальному району.
Об этом сообщила советница председателя областного совета Наталья Попова .
Четверо человек погибли в результате обстрела Харькова. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова , обстрелы подвергся Индустриальному району.
Кроме четырех погибших, известно также о десяти пострадавших в городе.
Еще один погибший – это ребенок из одного из населенных пунктов Харьковщины, который обстреляли россияне.
Всего с начала полномасштабного вторжения в регионе известно уже более восьми сотен погибших.
Напомним, что в результате обстрелов российскими военными 20 июня в Харьковской области погибли три человека, а еще семеро получили ранения.
Еще один погибший – это ребенок из одного из населенных пунктов Харьковщины, который обстреляли россияне.
Всего с начала полномасштабного вторжения в регионе известно уже более восьми сотен погибших.
Напомним, что в результате обстрелов российскими военными 20 июня в Харьковской области погибли три человека, а еще семеро получили ранения.
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