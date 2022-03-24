Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд Киев- Ивано-Франковск

21:13 24 марта Киев, Украина

В четверг, 24 марта, около 21 часов эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск попал под обстрел под Васильковом, что вблизи Киева. Об этом сообщает "Укрзализныця".



В результате обстрела в трех вагонах выбиты окна.



По оперативным данным, пострадавших нет ни среди железнодорожников, ни среди пассажиров. Начальник поезда и вся поездная бригада действовали четко, отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.



«Враг в очередной раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. В этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть. Я снова прошу весь цивилизованный мир – помогите нам, закройте небо. Свою работу на земле мы проделаем», – призвал он.