Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус в Луганске

18:25 17 мая Киев, Украина

Русские "освободители" нанесли удар по Луганскому автобусу для эвакуации с 36 людьми внутри.

Об этом сообщил, в своем telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"17 мая эвакуировали 36 жителей Лисичанска и Северодонецка, шестеро из которых – дети. Автобус попал под обстрел, потому что трасса до сих пор простреливается россиянами. Они открыли огонь из "Градов". К счастью, все цели. Они уже в безопасности", - Гайдай.



Автобусы попали под обстрел вблизи Владимировки и нефтеперерабатывающего завода возле Лисичанска.



Кроме того, 17 мая спасли 8 жителей Врубовки и 32 жителей Горной объединенной территориальной общины. Всего 73 жителя Луганской области выехали в течение суток 17 мая.



Гайдай сказал, что желающих эвакуироваться из прифронтовых городов увеличилось в последние дни из-за существенного обострения ситуации. По его словам, каждый день десятки людей готовы уезжать.



Но эвакуацию приходится проводить в опасных условиях, потому что трассу обстреливают из артиллерии российские захватчики.