Оккупанты обстреляли эвакуационный автобус в Луганске

Русские "освободители" нанесли удар по Луганскому автобусу для эвакуации с 36 людьми внутри.
Об этом сообщил, в своем telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Автобусы попали под обстрел вблизи Владимировки и нефтеперерабатывающего завода возле Лисичанска.
Кроме того, 17 мая спасли 8 жителей Врубовки и 32 жителей Горной объединенной территориальной общины. Всего 73 жителя Луганской области выехали в течение суток 17 мая.
Гайдай сказал, что желающих эвакуироваться из прифронтовых городов увеличилось в последние дни из-за существенного обострения ситуации. По его словам, каждый день десятки людей готовы уезжать.
Но эвакуацию приходится проводить в опасных условиях, потому что трассу обстреливают из артиллерии российские захватчики.
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