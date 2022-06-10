Оккупанты обстреляли Донецкую область

13:17 10 июня Киев, Украина

Враг продолжает уничтожать Донбасс – за сутки полиция зафиксировала 10 обстрелов.

 
Об этом сообщила Национальная полиция в Telegram.

/>Россияне обстреляли 7 населенных пунктов: Бахмут, Константиновка, Нью-Йорк, Калиновое, Первомайское, Хромовое, Никольское. Убили и ранили мирных жителей.

По словам Кириленко, 9 июня от рук российских захватчиков погибли 2 жителя в Авдеевке и 1 в Новоукраинке.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

9 июня оккупанты били из авиации, ракетных установок, РСЗО "Град", артиллерии, танков, стрелкового оружия – только по Бахмуту выпустили 4 крылатых ракеты.

В результате этого разрушения получили 22 гражданских объекта: 10 частных и многоквартирных домов, школа, ферма, предприятие, сельхозтехника, железнодорожная и критическая инфраструктура.
 