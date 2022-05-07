Оккупанты обстреляли Днепр из "Градов"

17:29 04 мая Киев, Украина

Захватчики обстреляли Великомихайловскую громаду. Люди не пострадали, поскольку большинство из них уже выехало.





Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Днепропетровской области российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли десятки жилых домов.Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Враг обстрелял из "Градов" Великомихайловскую громаду в Синельниковском районе", - заявил Резниченко.



Он отметил, что российские оккупанты попали по двум селам.

"Там повреждены несколько десятков жилых домов, выбиты стекла в магазине, школе и детском саду", - добавил глава ОВА.



По его информации, люди в результате обстрела не пострадали.