Оккупанты обстреляли Днепр из "Градов"

Захватчики обстреляли Великомихайловскую громаду. Люди не пострадали, поскольку большинство из них уже выехало.
В Днепропетровской области российские оккупанты из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли десятки жилых домов.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он отметил, что российские оккупанты попали по двум селам.
По его информации, люди в результате обстрела не пострадали.
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