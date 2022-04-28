Оккупанты обстреляли частные дома в Запорожье: пострадали три человека

14:12 28 апреля Киев, Украина





Об этом сообщили в Запорожской ОВА. В результате обстрела российских военных 28 апреля в Запорожье пострадали три человека, в том числе ребенок. Удар россияне нанесли авиацией по частному сектору. На фотографиях, обнародованных местными чиновниками, видны поврежденные дома. Войска РФ запустили по городу ракеты Х-55 класса "воздух-земля".Об этом сообщили в Запорожской ОВА.



Информация о пострадавших, как отмечают в ОВА, является предварительной.

"Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги и как только слышите сирены, немедленно спускайтесь в укрытие", - в очередной раз призывали запорожцев чиновники.

За последние два дня это уже вторая атака, нанесенная российскими военными по Запорожью. До этого 26 апреля по городу было выпущено три ракеты: две ударили на территорию одного из предприятий, а вторая разорвалась в воздухе. В результате погиб мужчина, который работал на предприятии электриком.



В настоящее время российские пропагандисты рассказывают, что выпущенные снаряды якобы должны были уничтожить состав иностранных боеприпасов.



По состоянию на 28 апреля в Запорожье бои продолжаются в отдельных частях региона, в частности в районе Гуляйполя.