Оккупанты обстреляли автомобили CNN

Съемочная группа CNN на перекрестке дорог к югу от Николаева, близ города Александровка, была всего в нескольких метрах от артиллерийских снарядов.
Старший международный корреспондент CNN Бен Ведеман и его пять членов экипажа подбирались к одной из машин после того, как два снаряда приземлились близко к их позиции.
Удар произошел примерно в 150 метрах от места их расположения. Команда пала на землю, когда произошла еще одна атака.
«Теперь мы стараемся выбраться из этого района как можно скорее. Наша другая машина полностью уничтожена», – говорит Ведеман.
Ни один из группы не пострадал, но автомобили были повреждены.
Старший международный корреспондент CNN Бен Ведеман и его пять членов экипажа подбирались к одной из машин после того, как два снаряда приземлились близко к их позиции.
Удар произошел примерно в 150 метрах от места их расположения. Команда пала на землю, когда произошла еще одна атака.
«Теперь мы стараемся выбраться из этого района как можно скорее. Наша другая машина полностью уничтожена», – говорит Ведеман.
Ни один из группы не пострадал, но автомобили были повреждены.
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