Оккупанты обстреливают Сумщину

Захватчики за сутки более 12 раз открывали огонь по Сумщине.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Под огонь попали территории Хотинской, Белопольской, Николаевской (сельской), Шалыгинской и Краснопольской громад.
Хотинская громада: враг вел огонь из гранатомета (30 мм) – 26 прилетов.
Белопольская громада: с территории рф был минометный обстрел – сначала 20 прилетов, впоследствии еще 23. Также общину россияне обстреливали из ствольной артиллерии – 5 прилетов с территории рф.
Николаевская громада: враг стрелял из 122 мм ствольной артиллерии – 20 прилетов.
Шалыгинская громада была под огнем из ствольной артиллерии – 21 прилет.
Краснопольская громада: с территории рф был минометный обстрел – 12 прилетов.
Под огонь попали территории Хотинской, Белопольской, Николаевской (сельской), Шалыгинской и Краснопольской громад.
Хотинская громада: враг вел огонь из гранатомета (30 мм) – 26 прилетов.
Белопольская громада: с территории рф был минометный обстрел – сначала 20 прилетов, впоследствии еще 23. Также общину россияне обстреливали из ствольной артиллерии – 5 прилетов с территории рф.
Николаевская громада: враг стрелял из 122 мм ствольной артиллерии – 20 прилетов.
Шалыгинская громада была под огнем из ствольной артиллерии – 21 прилет.
Краснопольская громада: с территории рф был минометный обстрел – 12 прилетов.
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