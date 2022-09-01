Оккупанты обстреливают Сумщину

08:02 17 августа Киев, Украина

Захватчики за сутки более 12 раз открывали огонь по Сумщине.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Под огонь попали территории Хотинской, Белопольской, Николаевской (сельской), Шалыгинской и Краснопольской громад.



Хотинская громада: враг вел огонь из гранатомета (30 мм) – 26 прилетов.



Белопольская громада: с территории рф был минометный обстрел – сначала 20 прилетов, впоследствии еще 23. Также общину россияне обстреливали из ствольной артиллерии – 5 прилетов с территории рф.



Николаевская громада: враг стрелял из 122 мм ствольной артиллерии – 20 прилетов.



Шалыгинская громада была под огнем из ствольной артиллерии – 21 прилет.



Краснопольская громада: с территории рф был минометный обстрел – 12 прилетов.