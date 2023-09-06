Оккупанты переоборудовали жилой дом в госпиталь в селе Запорожской области - Генштаб

08:46 17 августа Киев, Украина

Российские захватчики установили полевой госпиталь в населенном пункте Шевченковское Запорожской области из-за большого количества раненых.



Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.



По данным Генерального штаба, российские военнослужащие обустроили территорию гражданского дома под полевой госпиталь, где на лечении находятся более 30 раненых оккупантов.



Российские захватчики продолжают использовать гражданскую инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.