Оккупанты ночью ударили по трем районам Днепропетровщины, есть раненые

09:22 22 августа Киев, Украина

В ночь на 22 августа российская армия накрыла огнем Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Никополь обстреляли из Градов и ствольной артиллерии трижды за ночь. В жилые кварталы прилетели 42 российских снаряда. Предварительно ранены четверо пожилых никопольчан. Двое из них госпитализированы", - подчеркнул губернатор.

Он уточнил, что в городе разрушены два дома и почти 50 повреждены. Также пострадали детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров.



Кроме того, выведена из строя линия электропередач - до 2000 человек без света, работают электрики.



В Криворожском районе враг из Ураганов обстрелял Зеленодольскую общину, обошлось без разрушений и пострадавших.



В Синельниковском районе российские ракеты разрушили сельхозпредприятие, школу и дом культуры. Резниченко подчеркнул, что информация о погибших и раненых выясняется.