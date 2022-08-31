Оккупанты ночью ударили по трем районам Днепропетровщины, есть раненые

В ночь на 22 августа российская армия накрыла огнем Никопольский, Криворожский и Синельниковский районы Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он уточнил, что в городе разрушены два дома и почти 50 повреждены. Также пострадали детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров.
Кроме того, выведена из строя линия электропередач - до 2000 человек без света, работают электрики.
В Криворожском районе враг из Ураганов обстрелял Зеленодольскую общину, обошлось без разрушений и пострадавших.
В Синельниковском районе российские ракеты разрушили сельхозпредприятие, школу и дом культуры. Резниченко подчеркнул, что информация о погибших и раненых выясняется.
Кроме того, выведена из строя линия электропередач - до 2000 человек без света, работают электрики.
В Криворожском районе враг из Ураганов обстрелял Зеленодольскую общину, обошлось без разрушений и пострадавших.
В Синельниковском районе российские ракеты разрушили сельхозпредприятие, школу и дом культуры. Резниченко подчеркнул, что информация о погибших и раненых выясняется.
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