Оккупанты ночью обстреляли Николаевскую область, есть погибшие
10:58 07 июня Киев, Украина
В ночь на 7 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Баштанской общине Николаевской области.
Об этом сообщила Николаевская облгосадминистрация в Facebook.
"Ночью, в 01:14 7 июня, вражеским обстрелам
подверглась Баштанская община. В результате погибли два человека, один – ранен. Повреждены админздание РВА и районного совета, городского совета, стадион и спортивная школа",- говориться в сообщении.
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