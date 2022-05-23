Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину



Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском - снова стреляли. Враг дважды ударил из "Ураганов" по Апостоловской громаде. Попал между селами",- сообщил он.