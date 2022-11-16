Оккупанты ночью накрыли огнем Никопольщину

"Ночью напряженно было на Никопольщине. Россияне нанесли удары по трем общинам – Марганецкой, Никопольской и Красногригоревской. Накрыли ночные города и села "Градами" и тяжелой артиллерией. Обошлось без погибших и раненых. В Никополе российские снаряды попали в десять частных домов. Повредили хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач. Разгорелся пожар в одном из домов. Пожарные пламя уже укротили",- отметил Резниченко.