Оккупанты ночью накрыли огнем Никопольщину
10:37 16 ноября Киев, Украина
В ночь на 16 ноября российские военные нанесли ракетный обстрел по Никопольскому
району Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Ночью напряженно было на Никопольщине. Россияне нанесли удары по трем общинам – Марганецкой, Никопольской и Красногригоревской. Накрыли ночные города и села "Градами" и тяжелой артиллерией. Обошлось без погибших и раненых. В Никополе российские снаряды попали в десять частных домов. Повредили хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач. Разгорелся пожар в одном из домов. Пожарные пламя уже укротили",- отметил Резниченко.
В остальных районах было громко из-за сирены, и обошлось без "прилетов".
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