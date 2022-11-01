Оккупанты ночью атаковали Полтавщину и Днепропетровщину

Российские войска в ночь на 1 ноября ударили по Полтаве и Днепру, в Telegram-каналах информируют, что города атаковали иранские БПЛА.
В городе Полтава ночью прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Лунин.
В городе Полтава ночью прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Лунин.
Тем временем местные жители в Telegram-каналах информируют, что город атаковали дроны-камикадзе иранского производства. Их распознали по специфическому звуку, похожему на шум мопеда.
О взрывах в Днепре сообщили пользователи Сети. По их данным, город также обстреляли вражеские беспилотники. В месте прилета начался пожар.
О взрывах в Днепре сообщили пользователи Сети. По их данным, город также обстреляли вражеские беспилотники. В месте прилета начался пожар.
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