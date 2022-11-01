Оккупанты ночью атаковали Полтавщину и Днепропетровщину

07:30 01 ноября Киев, Украина

Российские войска в ночь на 1 ноября ударили по Полтаве и Днепру, в Telegram-каналах информируют, что города атаковали иранские БПЛА.



В городе Полтава ночью прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Лунин.

"В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях. Подробная информация будет позже", - написал он.