Оккупанты несколько раз ударили по Днепропетровщине

Российская армия несколько раз обстреляла Днепропетровскую область. Украинским защитникам удалось сбить вражеский дрон-камикадзе.
Об этом сообщил 18 октября глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Он уточнил, что оккупанты "держали в напряжении" Никопольский район - били Градами и тяжелой артиллерией по Мировской и Покровской общинам.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Резниченко также подчеркнул, что в полночь подразделения воздушного командования Восток уничтожили дрон-камикадзе Shahed-136.
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