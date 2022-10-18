Оккупанты несколько раз ударили по Днепропетровщине

08:59 18 октября Киев, Украина

Российская армия несколько раз обстреляла Днепропетровскую область. Украинским защитникам удалось сбить вражеский дрон-камикадзе.



Об этом сообщил 18 октября глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



Он уточнил, что оккупанты "держали в напряжении" Никопольский район - били Градами и тяжелой артиллерией по Мировской и Покровской общинам.



По предварительным данным, люди не пострадали.

"Повреждены агропредприятие и линии электропередач. В селе Вышетарасовка почти 1000 семей осталась без света. Нет там и связи - повреждена вышка. Аварийные бригады приступят к работе как только минует угроза обстрелов", - отметил глава ОВА.

Резниченко также подчеркнул, что в полночь подразделения воздушного командования Восток уничтожили дрон-камикадзе Shahed-136.