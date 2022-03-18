Оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных из "Л/ДНР" и сжигают тела россиян

Российские оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных так называемых "ЛНР" и "ДНР" и сжигают тела россиян.
Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в фейсбуке.
Во временно оккупированном Луганске открыт пункт выдачи тел погибших мобилизованных жителей оккупированных территорий в магазине Копейка, уточнили в сообщении.
Над выдачей тел работает так называемая "полиция" русской оккупационной армии. Из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешении на погребение. Никаких документов, где, как и при каких обстоятельствах они погибли, нет.
Родственникам объясняют, что никаких выплат за смерть мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрено даже при наличии российского паспорта. Одновременно родственникам официально погибших россиян обещана выплата 12 миллионов рублей. Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, впрочем, "полиция" оккупантов не учитывает эти настроения", - утверждают в ГУР.
В то же время, на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжается принудительный набор в состав 1 Армейского корпуса оккупантов.
Подавляющая часть новобранцев отправляется в самые горячие точки без соответствующей подготовки. В основном их используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов. Отмечается крайне низкий уровень содержания и нехватка пищи. Потери среди новобранцев достигают 70–80%, – заявили в украинской разведке.
Чтобы скрыть реальное количество погибших, оккупанты используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных "мобилизованных" и прибывших из России добровольцев. Точное количество сожженных неизвестно.
Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины в фейсбуке.
Во временно оккупированном Луганске открыт пункт выдачи тел погибших мобилизованных жителей оккупированных территорий в магазине Копейка, уточнили в сообщении.
Над выдачей тел работает так называемая "полиция" русской оккупационной армии. Из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешении на погребение. Никаких документов, где, как и при каких обстоятельствах они погибли, нет.
Родственникам объясняют, что никаких выплат за смерть мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрено даже при наличии российского паспорта. Одновременно родственникам официально погибших россиян обещана выплата 12 миллионов рублей. Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, впрочем, "полиция" оккупантов не учитывает эти настроения", - утверждают в ГУР.
В то же время, на временно оккупированных территориях Донецкой области продолжается принудительный набор в состав 1 Армейского корпуса оккупантов.
Подавляющая часть новобранцев отправляется в самые горячие точки без соответствующей подготовки. В основном их используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов. Отмечается крайне низкий уровень содержания и нехватка пищи. Потери среди новобранцев достигают 70–80%, – заявили в украинской разведке.
Чтобы скрыть реальное количество погибших, оккупанты используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных "мобилизованных" и прибывших из России добровольцев. Точное количество сожженных неизвестно.
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