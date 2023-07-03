Оккупанты нанесли удары по жилым домам Харьковской области

11:33 03 июля Киев, Украина

Оккупанты провели новую серию атак на Харьковскую область, причинив ущерб жилым домам. Эту информацию в понедельник, 3 июля, подтвердил Олег Синегубов, председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА).



Согласно его заявлению, российские войска нанесли авиаудар в районе Плетеневки Чугуевского района на Слобожанском направлении. Также были произведены минометные и артиллерийские обстрелы в районах Казачья Лопань и Волчанск.



На Купянском направлении противником были осуществлены артиллерийские и минометные обстрелы в селах Масютовка, Кисловка и Берестовое.



Кроме того, 2 июля в 12:05 оккупанты нанесли удар по селу Куриловка Купянского района, в результате чего были повреждены крыши и окна жилых домов.



В 14:40 село Шийковка Изюмского района подверглось обстрелу, а в 18:50 вражеские вооруженные силы обстреляли минами села Кисловка и Кругляковка Купянского района.



Олег Синегубов также сообщил, что пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Харьковской области изъяли и обезвредили 29 взрывоопасных предметов.