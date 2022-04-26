Оккупанты нанесли удар по Запорожью, одни человек погиб

14:21 26 апреля Киев, Украина

Сегодня утром, 26-го апреля, оккупанты совершили обстрел города Запорожье, одна ракета взорвалась в воздухе, а две попали по территории одного из предприятий города.
 
Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. Предварительно известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может увеличиться. 
 
Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ЗОВА), по предварительным данным, это были российские крылатые ракеты типа "Калибр".
"Были прилеты по одному из предприятий города. Логику понять невозможно, убили гражданского человека – дежурного электрика. Из-за того, что ракеты летели очень низко, то воздушная тревога в городе сработала уже после первого взрыва", - сообщил глава ЗОВА.
Как сообщалось ранее, утром, 26 апреля, вражеские ракеты пролетели на низкой высоте над Запорожской АЭС в сторону Запорожья. Первая ракета российской армии пролетела в 06:41, а вторая в 06:46.