Оккупанты нанесли удар по Запорожью, одни человек погиб

Сегодня утром, 26-го апреля, оккупанты совершили обстрел города Запорожье, одна ракета взорвалась в воздухе, а две попали по территории одного из предприятий города.
Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. Предварительно известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может увеличиться.
Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ЗОВА), по предварительным данным, это были российские крылатые ракеты типа "Калибр".
Как сообщалось ранее, утром, 26 апреля, вражеские ракеты пролетели на низкой высоте над Запорожской АЭС в сторону Запорожья. Первая ракета российской армии пролетела в 06:41, а вторая в 06:46.
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