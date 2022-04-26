Оккупанты нанесли удар по Запорожью, одни человек погиб

14:21 26 апреля Киев, Украина

Сегодня утром, 26-го апреля, оккупанты совершили обстрел города Запорожье, одна ракета взорвалась в воздухе, а две попали по территории одного из предприятий города.

Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. Предварительно известно об одном погибшем и одном раненом. Сейчас идет ликвидация последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может увеличиться.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ЗОВА), по предварительным данным, это были российские крылатые ракеты типа "Калибр".