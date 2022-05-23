Оккупанты нанесли удар по 45 населенных пунктов Донецка и Луганска

07:22 23 мая Киев, Украина

За прошедшие сутки стало известно об обстреле 45 населенных пунктовв Донецкой и Луганской областях.

Погибли по меньшей мере семь мирных жителей, сообщает группировка Объединенных сил.



Вследствие атак врага разрушены и повреждены 116 гражданских объектов - 106 жилых домов, общежитие строительного лицея, хозяйственные здания двух предприятий, сельхозтехнику, магазин и другие.



При этом известно, что только в Донецкой области погибли семь гражданских лиц, еще восемь получили ранения. Данные по Луганской области уточняются.