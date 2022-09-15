Оккупанты нанесли удар крылатой ракеты по промышленному предприятию в Кривом Роге

16:13 15 сентября Киев, Украина

Российские оккупанты в четверг, 15 сентября, нанесли удар крылатой ракеты по промышленному предприятию в Кривом Роге.

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

"Разрушения серьезные, детальные последствия уточняются. Предварительно - без потерь", - рассказал он.

В Сети появилась информация о взрывах в Умане, однако глава Черкасской ОВА Игорь Табурец опроверг ее.



Сообщения о взрывах в Винницкой области также не подтвердились. В частности, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов написал, что в области "тихо".