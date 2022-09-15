Оккупанты нанесли удар крылатой ракеты по промышленному предприятию в Кривом Роге

Российские оккупанты в четверг, 15 сентября, нанесли удар крылатой ракеты по промышленному предприятию в Кривом Роге.
Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул в своем Telegram-канале.
В Сети появилась информация о взрывах в Умане, однако глава Черкасской ОВА Игорь Табурец опроверг ее.
Сообщения о взрывах в Винницкой области также не подтвердились. В частности, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов написал, что в области "тихо".
Сообщения о взрывах в Винницкой области также не подтвердились. В частности, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов написал, что в области "тихо".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии