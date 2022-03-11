Оккупанты нанесли три авиаудара по городу Днепр

Новокодацкий район Днепра попал под ракетные обстрелы российских оккупантов, погиб один человек.
11 марта около 06:10 в Новокодатском районе г. Днепр произошло три авиаудара по городу. На место выехали спасательные бригады.
Ракетные попадания произошли вблизи детского сада, многоквартирного жилого дома. В результате попадания ракеты в здание двухэтажной обувной фабрики, вспыхнул пожар.
По предварительным данным ГУ ГСЧС в Днепропетровской области погиб один человек. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники.
Ракетные попадания произошли вблизи детского сада, многоквартирного жилого дома. В результате попадания ракеты в здание двухэтажной обувной фабрики, вспыхнул пожар.
По предварительным данным ГУ ГСЧС в Днепропетровской области погиб один человек. От ГСЧС привлечены 20 человек и 4 ед. техники.
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