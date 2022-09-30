Оккупанты нанесли ракетный удар по освобожденному Волчанску

17:55 30 сентября Киев, Украина

Российские войска вечером 29 сентября обстреляли деоккупированный Волчанск, есть погибшие и раненые.



Об этом сообщила полиция Харьковской области.



Отмечается, что в четверг около 18.00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел города, расположенного рядом с границей рф.

"Снаряды попали в квартиру многоэтажки в центре города. Также поврежден частный дом", - уточнили правоохранители.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).



Отметим, что в полиции не назвали число жертв и пострадавших в результате атаки рф.