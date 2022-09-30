Оккупанты нанесли ракетный удар по освобожденному Волчанску

Российские войска вечером 29 сентября обстреляли деоккупированный Волчанск, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщила полиция Харьковской области.
Отмечается, что в четверг около 18.00 оккупанты совершили артиллерийский обстрел города, расположенного рядом с границей рф.
Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Отметим, что в полиции не назвали число жертв и пострадавших в результате атаки рф.
Отметим, что в полиции не назвали число жертв и пострадавших в результате атаки рф.
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