Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковщине

В ночь на 21 сентября в Харькове раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом в среду, 21 сентября, сообщает Суспильне.
Появилась информация о не менее трех сильных взрывах в Харькове.
До этого сообщалось о "прилетах" в области - якобы около шести вражеских ракет вылетело из Белгорода.
Информацию о взрывах в Харькове подтвердил мэр города Игорь Терехов.
Он написал, что оккупанты обстреляли жилые дома в Харькове, в зданиях заблокированы люди.
Появилась информация о не менее трех сильных взрывах в Харькове.
До этого сообщалось о "прилетах" в области - якобы около шести вражеских ракет вылетело из Белгорода.
Информацию о взрывах в Харькове подтвердил мэр города Игорь Терехов.
Он написал, что оккупанты обстреляли жилые дома в Харькове, в зданиях заблокированы люди.
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