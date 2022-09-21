Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковщине

07:25 21 сентября Киев, Украина

В ночь на 21 сентября в Харькове раздались взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

 
Об этом в среду, 21 сентября, сообщает Суспильне.

Появилась информация о не менее трех сильных взрывах в Харькове.

До этого сообщалось о "прилетах" в области - якобы около шести вражеских ракет вылетело из Белгорода.

Информацию о взрывах в Харькове подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Он написал, что оккупанты обстреляли жилые дома в Харькове, в зданиях заблокированы люди.
 
"Ракетный обстрел Холодногорского района. "Прилеты" по многоэтажным жилым домам. Информация по пострадавшим уточняется. По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения", - сообщил Терехов.