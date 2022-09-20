Оккупанты нанесли ракетный удар по двум общинам Сумской области

07:48 20 сентября Киев, Украина

На Сумщине захватчики обстреляли две общины, в одной из которых ранили мужчину и женщину.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.



В 16:40 россияне начали обстрел Зноб-Новгородской громады из гранатометов. Зафиксировано 33 прилета.



По предварительным данным, обошлось без жертв, однако уточняются разрушения.



После 15 часов россияне начали обстрелы различных территорий Краснопольской громады, в частности накрыли реактивной артиллерией село Славгород, 15 прилетов.



Во время прямого попадания в жилой дом мирных жителей пострадала семейная пара пенсионеров. Женщина и мужчина – в больнице, их дом разрушен и восстановлению не подлежит.



Также еще в четырех домах есть разрушения и повреждения: осколками снарядов попробивало стены, выбиты окна, посечены заборы.