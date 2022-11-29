Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине

07:33 29 ноября Киев, Украина

Захватчики ночью выпустили по Днепру несколько ракет, сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, захватчики попали в частное предприятие.
 
"Уничтожены производственные помещения. Загорелся пожар. Работают все службы", - рассказал Резниченко.
 
Глава ОВА добавил, что в сейчас детали обстрела выясняются.

В свою очередь глава Штаба обороны Днепра Геннадий Корбан сообщил, что в районе ул. Днепросталевской горят емкости с маслом.

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