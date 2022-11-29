Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине

07:33 29 ноября Киев, Украина

Захватчики ночью выпустили по Днепру несколько ракет, сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



По его словам, захватчики попали в частное предприятие.

"Уничтожены производственные помещения. Загорелся пожар . Работают все службы", - рассказал Резниченко.