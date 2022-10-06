Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Запорожья

07:50 06 октября Киев, Украина

6 октября российские войска открыли огонь по жилым домам в Запорожье, есть жертвы и пострадавшие.



Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.

"Враг направил ракеты на жилые дома Запорожья. Они получили значительные разрушения. Есть пострадавшие. Спасатели уже извлекают людей из-под завалов.", - написал он в Telegram.



Позже Старух уточнил, что оккупанты нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам.