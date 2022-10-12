Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью, погиб человек

08:52 11 октября Киев, Украина

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Запорожья. Враг выпустил по Запорожью 12 ракет С-300, которые поразили общественные объекты





2 ракеты попали в автосалон, Об этом сообщает Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.2 ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб 1 человек, возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Остальные ракеты попали

в учебное заведение.

Повреждена школа и амбулатория.

Напомним, российские войска обстреляли Запорожье уже несколько раз за последние дни. О первых ракетных ударах по городу начали сообщать еще вечером 8 октября, ночью 9 октября обстрелы продолжились. По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 октября было выпущено 16 ракет.



В ночь на 10 октября Запорожье опять обстреляли — было нанесено около 10 ударов, в результате которых оказался разрушен многоэтажный жилой дом.



В результате ударов по жилым кварталам города 9 и 10 октября погибли 16 человек и почти сотня получили ранения — об этом сообщил Анатолий Куртев.



По его словам, известно о 14 погибших и 74 раненых от ночной атаки 9 октября, а также о 2 погибших и 23 раненых в результате обстрела 10 октября.