Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью - ОВА
07:57 19 сентября Киев, Украина
Известно о восьми ракетных прилетах по объектам инфраструктуры Запорожья.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется",- отметил он.
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