Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью - ОВА

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется",- отметил он.