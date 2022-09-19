Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью - ОВА

07:57 19 сентября Киев, Украина

Известно о восьми ракетных прилетах по объектам инфраструктуры Запорожья.

 
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
 
"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется",- отметил он.