Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Запорожью - ОВА

09:45 31 октября Киев, Украина





По Харькову ударили предварительно, ракетами комплекса С-300, которые запустили из российского Белгорода.



Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В понедельник, 31 октября, примерно в 8:00 утра враг атаковал объекты критической инфраструктуры Харькова , Чугуевского района и Запорожья.По Харькову ударили предварительно, ракетами комплекса С-300, которые запустили из российского Белгорода.Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Потому возможны перебои со светом", - написал он в Telegram.





Российские захватчики атаковали По словам Синегубова, пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий.Российские захватчики атаковали Запорожье , в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Ракетами, которые запустили с самолетов. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом",- отметил он.



По его словам, по состоянию на 08:40 пострадавших нет. Все службы работают на местах попаданий.