Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Запорожью - ОВА

В понедельник, 31 октября, примерно в 8:00 утра враг атаковал объекты критической инфраструктуры Харькова, Чугуевского района и Запорожья.
По Харькову ударили предварительно, ракетами комплекса С-300, которые запустили из российского Белгорода.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По Харькову ударили предварительно, ракетами комплекса С-300, которые запустили из российского Белгорода.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По словам Синегубова, пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий.
Российские захватчики атаковали Запорожье, в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Российские захватчики атаковали Запорожье, в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его словам, по состоянию на 08:40 пострадавших нет. Все службы работают на местах попаданий.
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