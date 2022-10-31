Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Запорожью - ОВА

09:45 31 октября Киев, Украина

В понедельник, 31 октября, примерно в 8:00 утра враг атаковал объекты критической инфраструктуры Харькова, Чугуевского района и Запорожья.

По Харькову ударили предварительно, ракетами комплекса С-300, которые запустили из российского Белгорода.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
 
"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Потому возможны перебои со светом", - написал он в Telegram.
 
По словам Синегубова, пострадавших на данный момент нет, все службы работают на местах попаданий.

Российские захватчики атаковали Запорожье, в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
 
"Ракетами, которые запустили с самолетов. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Поэтому возможны перебои со светом",- отметил он.

По его словам, по состоянию на 08:40 пострадавших нет. Все службы работают на местах попаданий.