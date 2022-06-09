Оккупанты совершили артобстрел села на Херсонщине

Под вражесикими обстрелами оказалось село Твердомедово в Херсонской области, двое гражданских получили ранения.
Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Вилкул добавил, что оккупанты продолжают обстрел по всей линии столкновения из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов. Под удар попали территории в районе мирных населенных пунктов Большая Костромка, Белая Криница, Трудолюбовка. В районе Князевки враг использовал боевую авиацию.
Ситуация в Кривом Роге и в районе полностью стабильна и контролируется военной администрацией и ВСУ.
Ситуация в Кривом Роге и в районе полностью стабильна и контролируется военной администрацией и ВСУ.
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