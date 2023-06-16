Оккупанты нанесли 75 ударов по Запорожской области, причинив разрушения

В течение последних 24 часов россияне нанесли 75 обстрелов Запорожской области, причинив разрушения.
Председатель Запорожской областной городской администрации Юрий Малашко сообщил об этом в своем аккаунте в Телеграм.
Председатель Запорожской областной городской администрации Юрий Малашко сообщил об этом в своем аккаунте в Телеграм.
Чтобы оказать помощь, Запорожье было выделено полевыми госпиталями на 50 пострадавших.
В результате обстрелов пострадали частные дома, хозяйственные постройки и автомобили, однако люди не пострадали.
В результате обстрелов пострадали частные дома, хозяйственные постройки и автомобили, однако люди не пострадали.
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