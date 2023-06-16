Оккупанты нанесли 75 ударов по Запорожской области, причинив разрушения

10:24 22 мая Киев, Украина

В течение последних 24 часов россияне нанесли 75 обстрелов Запорожской области, причинив разрушения.



Председатель Запорожской областной городской администрации Юрий Малашко сообщил об этом в своем аккаунте в Телеграм.

"Противник продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру: за сутки было зафиксировано 75 обстрелов в 16 населенных пунктах. Авиацией была нанесена атака на Новоданиловку, а БПЛА Степное, РСЗО Гуляйполе и Преображенка также были задействованы в двух атаках. Кроме того, было совершено 70 артиллерийских ударов по Новоандреевке, Малой Токмачке, Красному, Малиновке, Степному и Каменскому", - говорится в сообщении.

Чтобы оказать помощь, Запорожье было выделено полевыми госпиталями на 50 пострадавших.



В результате обстрелов пострадали частные дома, хозяйственные постройки и автомобили, однако люди не пострадали.