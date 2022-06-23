Оккупанты нанесли 6 ракетных ударов по Днепропетровщине

В результате шести ракетных ударов по Криворожскому району, двое ранены.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Резниченко сообщил, что в городе Апостолово ранены два человека, которых госпитализировали.
Также он добавил, что есть разрушение жилья. Город частично без света и воды.
Вилкул уточнил, что ранения люди получили не во время обстрелов, а в результате неосторожного обращения с неразорвавшимися боеприпасами.
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