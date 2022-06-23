Оккупанты нанесли 6 ракетных ударов по Днепропетровщине

09:12 23 июня Киев, Украина

В результате шести ракетных ударов по Криворожскому району, двое ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Враг 6 раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам. На улицах и во дворах после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. Сейчас работают пиротехники. К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов",- говориться в сообщении.



Резниченко сообщил, что в городе Апостолово ранены два человека, которых госпитализировали.



Также он добавил, что есть разрушение жилья. Город частично без света и воды.



Вилкул уточнил, что ранения люди получили не во время обстрелов, а в результате неосторожного обращения с неразорвавшимися боеприпасами.