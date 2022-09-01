Оккупанты нанесли 29 ударов по населенным пунктам Донецкой области

За минувшие сутки враг 29 раз обстрелял 17 населенных пунктов Донецкой области. Были уничтожены и повреждены 47 гражданских объектов, среди них 29 – жилые дома.
Об этом сообщает Нацполиция в среду, 31 августа.
Враг вел огонь из артиллерии, ЗРК С-300, реактивных систем Град, Ураган, Смерч, сбрасывали на мирные кварталы ракеты. Были уничтожены и
повреждены 47 гражданских объектов, из них 29 – жилые дома.
В частности, вчера российские войска атаковали Дружковку четырьмя ракетами из ЗРК С-300.
По фактам обстрелов открыты уголовные производства по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст.438 УК Украины).
За сутки в Донецкой области были эвакуированы еще 454 человека, а с начала обязательной эвакуации – более 12 400 человек, среди них 2076 – дети, 551 – люди с инвалидностью
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