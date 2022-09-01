Оккупанты нанесли 29 ударов по населенным пунктам Донецкой области

12:11 31 августа Киев, Украина

За минувшие сутки враг 29 раз обстрелял 17 населенных пунктов Донецкой области. Были уничтожены и повреждены 47 гражданских объектов, среди них 29 – жилые дома.

Об этом сообщает Нацполиция в среду, 31 августа.

"Враг обстрелял 17 населенных пунктов – города Дружковка, Краматорск, Славянск, Красногоровка, Авдеевка, Бахмут, Курахово, пгт Очеретино, села Георгиевка, Корсуновка, Карловка, Тоненькое, Степановка, Ивановское, Майское, Поддубное, Пискуновка", – говорится в сообщении.

Враг вел огонь из артиллерии, ЗРК С-300, реактивных систем Град, Ураган, Смерч, сбрасывали на мирные кварталы ракеты. Были уничтожены и

повреждены 47 гражданских объектов, из них 29 – жилые дома.

В частности, вчера российские войска атаковали Дружковку четырьмя ракетами из ЗРК С-300.

"Разрушения получили две школы, дворец спорта, здание и автомобиль ГСЧС. Сегодня ночью ракетными ударами враг поразил Краматорск и Славянск, где повреждены, соответственно, четыре и пять мирных жилищ. Информация о пострадавших уточняется", – добавили в полиции.

По фактам обстрелов открыты уголовные производства по статье о нарушении законов и обычаев войны (ст.438 УК Украины).



За сутки в Донецкой области были эвакуированы еще 454 человека, а с начала обязательной эвакуации – более 12 400 человек, среди них 2076 – дети, 551 – люди с инвалидностью