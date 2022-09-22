Оккупанты накрыли огнем Запорожье - ОВА

Утром 22 сентября россияне ударили по Запорожью, попали в отель, инфраструктурные объекты, один человек погиб и 5 раненых.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в Telegram.
Заместитель ОПУ Кирилл Тимошенко впоследствии сообщил, что оккупанты попали в отель в центральном парке.
Также, захватчики попали в электрическую подстанцию. Южные общины Запорожского района сейчас без света. Есть попадание и в телебашню.
Экстренные службы работают над устранением последствий.
Обновлено в 9:35 По данным Старуха, в настоящее время известно об одном погибшем. Еще пятеро были ранены.
Экстренные службы работают над устранением последствий.
Обновлено в 9:35 По данным Старуха, в настоящее время известно об одном погибшем. Еще пятеро были ранены.
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