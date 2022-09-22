Оккупанты накрыли огнем Запорожье - ОВА

10:37 22 сентября Киев, Украина

Утром 22 сентября россияне ударили по Запорожью, попали в отель, инфраструктурные объекты, один человек погиб и 5 раненых.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в Telegram.

"Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется. Соблюдайте правила воздушной тревоги",- говорится в сообщении.

Заместитель ОПУ Кирилл Тимошенко впоследствии сообщил, что оккупанты попали в отель в центральном парке.

"Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов и освобождением людей",- отметил Тимошенко.

Также, захватчики попали в электрическую подстанцию. Южные общины Запорожского района сейчас без света. Есть попадание и в телебашню.



Экстренные службы работают над устранением последствий.



Обновлено в 9:35 По данным Старуха, в настоящее время известно об одном погибшем. Еще пятеро были ранены.