Оккупанты накрыли огнем Донетчину, есть погибшие

10:04 09 февраля Киев, Украина

В результате обстрелов российскими оккупантами Донецкой области за сутки 8 февраля погибли двое жителей Бахмута.



Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.



Около полуночи россияне обстреляли из артиллерии относительно удаленную от фронта Гродовскую общину – в Новоэкономическом есть 1 ранение, повреждена церковь. Под обстрел попали и окрестности Краматорска – повреждена территория предприятия.



На Волновахском направлении 2 дома повреждены в Богоявлении Угледарской общины; ракетным ударом повреждено строительство в Богатыре.



На Донецком направлении 5 обстрелов в Кураховской общине. Больше всего пострадало Новоселидово: повреждены детсад, амбулатория, дом семейного досуга, жилой дом и предприятие. Также под огонь попали окрестности Курахово и Трудового – к счастью, без жертв.



На Горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Константиновке и дважды обстреляли из артиллерии Иванополья – в селе повреждены дом и склад. В Нью-Йорке повреждено 9 этажей.



На Лисичанском направлении повреждена жилая двухэтажка в Северске – никто не пострадал.