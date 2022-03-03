Оккупанты начали минирование Херсона

Российские кафиры начали минировать Херсон, они устанавливают "растяжки" в центре города, горожан просят быть осторожными.
Об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута, сообщает "ДС".
Лагута призвал горожан передвигаться осторожно и если в случае обнаружения взрывчатки сообщить о местонахождении правоохранителям.
Кроме того, оккупанты не только в городе, но и продолжают распространять информационную войну и писать фейки.
🔴В настоящее время рашисты и рашистские СМИ пишут будто бы к ним поступают обращения и телефонные звонки из Херсона с просьбой принять область в Россию!
💛💙Не верьте никакой информации, которую видите не на официальных источниках! Это ФЕЙК.
Кроме того, оккупанты не только в городе, но и продолжают распространять информационную войну и писать фейки.
🔴В настоящее время рашисты и рашистские СМИ пишут будто бы к ним поступают обращения и телефонные звонки из Херсона с просьбой принять область в Россию!
💛💙Не верьте никакой информации, которую видите не на официальных источниках! Это ФЕЙК.
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