Оккупанты начали минирование Херсона

16:32 03 Март Киев, Украина

Российские кафиры начали минировать Херсон , они устанавливают "растяжки" в центре города, горожан просят быть осторожными.

Об этом сообщил глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута, сообщает "ДС".

"Рашисты начали минировать Херсон. Очевидцы сообщают, что они установили "растяжки" в центре города — вблизи здания ТРК "Скифия"‼️ Где еще российские оккупанты оставили подобные "подарки" — точно неизвестно", — написал он.

Лагута призвал горожан передвигаться осторожно и если в случае обнаружения взрывчатки сообщить о местонахождении правоохранителям.



Кроме того, оккупанты не только в городе, но и продолжают распространять информационную войну и писать фейки.



🔴В настоящее время рашисты и рашистские СМИ пишут будто бы к ним поступают обращения и телефонные звонки из Херсона с просьбой принять область в Россию!



💛💙Не верьте никакой информации, которую видите не на официальных источниках! Это ФЕЙК.