Оккупанты начали день с провокаций в Энергодаре

08:43 01 сентября Киев, Украина

На фоне визита МАГАТЭ на ЗАЭС российские оккупанты накрыли Энергодар огнем из минометов и автоматов, также в воздух поднята авиация.

Об этом сообщил городской глава Дмитрий Орлов.

«Энергодар. С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди», — рассказал он.

По данным мэра населенного пункта, под удар по предварительным данным попали жилые и частные дома, магазин и дошкольные учебные

заведения.

Оккупационная так называемая "власть" обвинила в совершении атаки украинскую сторону и сообщила о гибели трех гражданских людей. Еще один человек получил ранения.

«Сами же убийцы гражданского населения, которые обстреливают утром Энергодар из минометов, автоматов и снаряжают снарядами, задействовали авиацию (над городом кружат вертолеты) уже сообщили о погибших и раненых в результате их обстрелов», — подчеркнул Орлов.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что российские захватчики намеренно обстреливают заранее согласованный маршрут следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности.