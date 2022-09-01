Оккупанты начали день с провокаций в Энергодаре

На фоне визита МАГАТЭ на ЗАЭС российские оккупанты накрыли Энергодар огнем из минометов и автоматов, также в воздух поднята авиация.
Об этом сообщил городской глава Дмитрий Орлов.
По данным мэра населенного пункта, под удар по предварительным данным попали жилые и частные дома, магазин и дошкольные учебные
заведения.
Оккупационная так называемая "власть" обвинила в совершении атаки украинскую сторону и сообщила о гибели трех гражданских людей. Еще один человек получил ранения.
Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что российские захватчики намеренно обстреливают заранее согласованный маршрут следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии