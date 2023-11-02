18:34 02 ноября Киев, Украина

Российские организаторы проводят поиски участников-массовки на временно оккупированных территориях с целью организации нацистского шабаша ко дню "единства".



Об этом информирует Центр национального сопротивления.



Враг планирует массовые мероприятия в москве, включая организацию пропагандистского форума под названием "россия". В настоящее время власти планируют перевезти бюджетников из каждого региона.



На местах, наоборот, планируют привлечь гастролеров из псевдоволонтерских молодежных движений, которые находятся под контролем кремля. Важно отметить, что значительная часть участников таких движений является приезжими из россии.