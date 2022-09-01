Оккупанты на Херсонщине выпустили пропагандистскую Азбуку для детей

17:51 25 августа Киев, Украина

Российские оккупанты на Херсонщине выпустили в свет пропагандистскую книгу для детей. Речь идет об "Азбуке Херсона". В этой книге к каждой букве предложено примитивное четверостишие, которое должно было бы проиллюстрировать для ребенка как саму букву (с местной привязкой), так и тесную связь Херсонщины с россией.

Задолго до полномасштабного вторжения боевики так называемой "днр" издавали на оккупированной Донбассе похожую "Азбуку Донбасса", в которой продвигали среди детей идею якобы исторической связи региона с рф. Оккупанты на Херсонщине также решили рассказывать детям о якобы такой связи.

"Екатерина - царица россии, пожалуй, была и красивее царицы, однако умнее - вряд ли, она, кстати, Херсон основала", - говорится в стихотворении под русской буквой "Е".

«Куда же без Александра Суворова в Херсоне?», — подумали оккупанты, и тоже вписали его мифические победы в этот опус. Здесь его представляет... нет, не буква "С", как можно было бы подумать, а буква "К".



А все потому, что далекие от наших краев знатоки херсонской культуры ничего лучше не смогли рассказать о Кинбурнской косе, кроме как о том, что здесь воевал Суворов...

“Кинбурнская коса – песка в море полоса, Суворов отсюда гнал врагов, прочь от русских берегов”.

Буквы М и Н оккупанты сопровождали изображением и стихотворением о москве и картинкой с двумя детьми на ракете и стихом под названием Новороссия.