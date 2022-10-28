Оккупанты на Харьковщине повредили радиотелескоп

16:17 28 октября Киев, Украина

Во время оккупации села Волохов Яр в Харьковской области, захватчики повредили радиотелескоп декаметровых волн УТР-2, который считается крупнейшим в мире.



Об этом сообщает Нацполиция в пятницу, 28 октября.



Полиция задокументировала повреждения здания и оборудования исследовательской обсерватории, нанесенные во время оккупации российскими военными.

"Следователи вместе с криминалистами под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области провели осмотры мест событий. Зафиксировали последствия разрушений и собрали доказательства нахождения военных россии на территории учреждения", – сказала заместитель начальника следственного отдела Чугуевского райуправления полиции Ольга Науменко.

По ее словам, здание учреждения полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).