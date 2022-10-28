Оккупанты на Харьковщине повредили радиотелескоп

Во время оккупации села Волохов Яр в Харьковской области, захватчики повредили радиотелескоп декаметровых волн УТР-2, который считается крупнейшим в мире.
Об этом сообщает Нацполиция в пятницу, 28 октября.
Полиция задокументировала повреждения здания и оборудования исследовательской обсерватории, нанесенные во время оккупации российскими военными.
Об этом сообщает Нацполиция в пятницу, 28 октября.
Полиция задокументировала повреждения здания и оборудования исследовательской обсерватории, нанесенные во время оккупации российскими военными.
По ее словам, здание учреждения полностью разрушено и, скорее всего, уже не подлежит восстановлению.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).
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