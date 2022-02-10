Оккупанты на Донбассе глушат беспилотники ОБСЕ, чтобы скрыть поставки вооружения из РФ

15:36 18 Май Киев, Украина

Пророссийские наемники целенаправленно препятствуют полетам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ , так как они мешают Кремлю свободно поставлять вооружение и военную технику на Донбасс.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба штаба Объединенных сил.

«Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что пророссийскими наемниками сфабрикована и широко развернута очередная кампания по дискредитации ВСУ. В основу провокационного нарратива оккупантов положен инцидент с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия, который потерпел аварию над подконтрольной правительству Украины территорией 17 мая. Информируем, что событие произошло в результате целенаправленного препятствования со стороны оккупантов полетам БПЛА Миссии », - говорится в сообщении.

Как отмечается, особенностью БПЛА дальнего радиуса действия S-100 является мониторинг как линии разграничения, так и госграницы между Украиной и РФ, что мешает Кремлю свободно поставлять вооруженным формированиям РФ в ОРДЛО вооружение и военную технику.

По оценке Украинской стороны СЦКК, в течение апреля-мая почти каждый запланированный полет S-100 уже со взлета в населенном пункте Степановка испытывал препятствий в результате глушения. 17 мая зафиксированы активные помехи системам управления летательного аппарата в течение всего дня, начиная с 4.30. Помехи были установлены станциями РЭБ РФ (типа Р-330 "Житель") российского производства. Дальность работы указанных станций РЭБ составляет 60 - 90 км.

Размещение таких станций в населенных пунктах Кадиевка, Горловка, Донецк и Новоазовск позволяет влиять на работу БПЛА вдоль всей линии разграничения.



Подобные факты уже неоднократно фиксировались украинской стороной, начиная с середины марта 2021 года. По статистике, количество запусков Миссией БПЛА с подконтрольной Украине территории в полтора раза превышает количество аналогичных запусков из неподконтрольных районов. Если добавить к этой статистике количество случаев препятствования деятельности патрулей СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях, вырисовывается картина системных действий оккупантов по снижению эффективности работы Миссии.



В пресс-службе убеждены, что сопутствующей целью действий оккупантов является дискредитация ВСУ перед СММ ОБСЕ и Европейским сообществом. В очередной раз наемниками "метко" выбрано время провокации - накануне заседаний ТКГ на фоне активизации международных партнеров по поддержке Украины в контексте поиска путей решения конфликта и приезда высокопоставленных иностранных делегаций в район ООС.



Украинская сторона СЦКК объективно информирует СММ ОБСЕ о нарушениях со стороны оккупантов и всячески способствует Миссии в выполнении Мандата.