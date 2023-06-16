Оккупанты минируют "Крымский титан". Чем это может грозить?

Как стало известно из сообщения главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, россияне готовят очередную провокацию на химическом заводе "Крымский титан" во временно оккупированном Крыму. Завод находится на Перекопском перешейке, всего в нескольких километрах от Херсонской области.
О возможных последствиях взрывов на этом предприятии рассказал декан факультета биологии, географии и экологии Херсонского государственного университета (ХГУ), доктор географических наук, профессор Игорь Пилипенко. По его словам, последствия, в первую очередь, могут ощутить люди, которые находятся в радиусе 25 км от эпицентра такого взрыва. Одним из признаков выбросов является то, что все металлические предметы, в том числе и в домах, покрываются липкой ржавчиной. Природа реагирует моментально: внезапно могут пожелтеть листья на деревьях, в воздухе будет ощущаться запах кислоты. Под влиянием ядовитых веществ многие животные и птицы умирают.
Среди первых признаков отравления людей, прежде всего, - ощутимое влияние на органы дыхания, першение в горле, одышка, насморк и кашель, возможны аллергические реакции и ухудшение зрения, возможны судороги и потеря сознания.
Чтобы снизить риски, следует немедленно покинуть зону химического загрязнения. Если это невозможно, то нужно немедленно зайти в помещение и загерметизировать его, закрыв окна, дымоходы, вентиляционные люки и щели в оконных рамах.
Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк в эфире Национального телемарафона заявила, что враг раньше использовал подобные схемы шантажа на Каховской ГЭС и Запорожской АЭС.
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