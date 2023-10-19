Оккупанты конфисковывают спутниковое ТВ на оккупированных территориях

На временно оккупированных участках Украины оккупационные силы россии начали конфисковывать комплекты спутникового телевидения у местных жителей, с целью ограничить доступ к информации и продвигать российскую пропаганду.
Эту информацию распространил Центр национального сопротивления (ЦНС).
Для проведения "изъятия" комплектов спутникового телевидения у местных жителей, оккупационные администрации на оккупированных территориях создали специальные комиссии, которые совместно с полицией проводят рейды и изымают у местных жителей такие комплекты.
Такие действия врага нацелены на блокирование доступа к независимой информации и усиление распространения российской пропаганды. Это дополнительная попытка информационной изоляции региона с целью подвергнуть его жителей воздействию российских манипуляций, подчеркнули в Центре национального сопротивления.
Важно отметить, что оккупанты продолжают распространение бесплатного оборудования для приема пакета "русский мир," включающего ресивер, спутниковую тарелку и конвертор. Эти устройства используются для просмотра российских пропагандистских каналов.
В свете этого, жителей временно оккупированных территорий призывают воздерживаться от использования вражеских информационных источников, так как это может сделать их уязвимыми для манипуляций и ложной информации.
Эту информацию распространил Центр национального сопротивления (ЦНС).
Для проведения "изъятия" комплектов спутникового телевидения у местных жителей, оккупационные администрации на оккупированных территориях создали специальные комиссии, которые совместно с полицией проводят рейды и изымают у местных жителей такие комплекты.
Такие действия врага нацелены на блокирование доступа к независимой информации и усиление распространения российской пропаганды. Это дополнительная попытка информационной изоляции региона с целью подвергнуть его жителей воздействию российских манипуляций, подчеркнули в Центре национального сопротивления.
Важно отметить, что оккупанты продолжают распространение бесплатного оборудования для приема пакета "русский мир," включающего ресивер, спутниковую тарелку и конвертор. Эти устройства используются для просмотра российских пропагандистских каналов.
В свете этого, жителей временно оккупированных территорий призывают воздерживаться от использования вражеских информационных источников, так как это может сделать их уязвимыми для манипуляций и ложной информации.
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