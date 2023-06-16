Оккупанты изымают украинские документы на авто в Херсонской области

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей российские захватчики активизировались в изъятии украинских водительских удостоверений и документов на автомобили у местных владельцев.
Информация об этом появилась на сайте Центра национального сопротивления сегодня, 31 мая.
Российские оккупанты проводят изъятие украинских водительских удостоверений и документов на транспортные средства у владельцев гражданских автомобилей на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Информация об этом появилась на сайте Центра национального сопротивления сегодня, 31 мая.
Российские оккупанты проводят изъятие украинских водительских удостоверений и документов на транспортные средства у владельцев гражданских автомобилей на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Кроме того, российские оккупанты проводят обыски в частных домах на временно оккупированных территориях Запорожской области с целью обнаружения партизан.
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