Оккупанты изымают украинские документы на авто в Херсонской области

19:51 31 мая Киев, Украина

На оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей российские захватчики активизировались в изъятии украинских водительских удостоверений и документов на автомобили у местных владельцев.



Информация об этом появилась на сайте Центра национального сопротивления сегодня, 31 мая.



Российские оккупанты проводят изъятие украинских водительских удостоверений и документов на транспортные средства у владельцев гражданских автомобилей на временно оккупированных территориях Херсонской области.

"Оккупанты усилили патрулирование на этих территориях, останавливая гражданские автомобили на блокпостах и проверяя документы у водителей. Если у водителя имеются украинские документы, они изымаются, а владелец добавляется в специальные списки", – говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты проводят обыски в частных домах на временно оккупированных территориях Запорожской области с целью обнаружения партизан.