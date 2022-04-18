Оккупанты из “Градов” обстреляли два населенных пункта Запорожской области

20:27 18 апреля Киев, Украина

Российские военные в очередной раз обстреляли с применением реактивных систем залпового огня “Град” и артиллерийских средств поражения город Орехов и село Преображенка Пологовского района Запорожской области.



Об этом сообщают в телеграм-канале Запорожской областной прокуратуры.

“Вражеской атакой повреждены дома мирного населения и объекты гражданской инфраструктуры. Среди пострадавших есть ребенок. В настоящее время 14-летняя девочка с телесными повреждениями доставлена в больницу”, – говорится в сообщении.

По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).