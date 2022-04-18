Оккупанты из “Градов” обстреляли два населенных пункта Запорожской области

Российские военные в очередной раз обстреляли с применением реактивных систем залпового огня “Град” и артиллерийских средств поражения город Орехов и село Преображенка Пологовского района Запорожской области.
Об этом сообщают в телеграм-канале Запорожской областной прокуратуры.
По факту обстрела возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО предупреждает, что российские войска могут прибегнуть к провокациям на пасхальные праздники, заранее обвинив в них украинскую армию. Речь идет об Одесской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях.
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