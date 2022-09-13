Оккупанты и коллаборанты совершили в Украине 48,5 тысячи преступлений

10:09 13 сентября Киев, Украина

Украинские правоохранители зарегистрировали 48 534 преступления оккупантов и коллаборантов. Все они соединены с полномасштабным вторжением россии.



Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



В частности, 33 135 из них – это преступления агрессии и военные преступления. Из них 31 900 – относительно нарушения законов и обычаев войны, 73 – планирования, подготовки или развязывания и ведения агрессивной войны, 30 – пропаганды войны, 1132 – другие.



Кроме того, украинские правоохранители зарегистрировали 15399 преступлений против национальной безопасности. Среди них 10 703 – посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 1675 – государственной измены, 2257 – коллаборационной деятельности, 170 – пособничества государству-агрессору, 64 – диверсии, 530 – другие.