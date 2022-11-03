Оккупанты хотят вывезти из Херсона солнечные электростанции - ГУР

17:32 03 ноября Киев, Украина

На территориях временно оккупированной Херсонской области российская администрация собирается вывозить в россию солнечные электростанции.



Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.



Вывозить имущество собираются по проверенной на других оккупированных территориях Украины схеме : сначала его хотят "национализировать", а затем переправить в рф.



Сейчас россияне объявили в регионе "ревизию". В прошлом году сообщали, что в Херсонской области действуют почти полсотни солнечных электростанций.

«Если владельцы имущества не появятся в установленные сроки, чтобы засвидетельствовать свое право собственности, имущество будет "национализировано" (украдено) и передано созданной оккупантами фейковой компании «гуп херсоноблэнерго», – рассказывают о действиях оккупантов украинские разведчики.

Разграбление – один из семи типов военных преступлений, к которым чаще всего прибегают российские военные в Украине, а новости о мародерстве россиян в Херсонской области поступают регулярно с самого начала полномасштабного вторжения рф.