Оккупанты хотят вывезти из Херсона солнечные электростанции - ГУР

На территориях временно оккупированной Херсонской области российская администрация собирается вывозить в россию солнечные электростанции.
Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.
Вывозить имущество собираются по проверенной на других оккупированных территориях Украины схеме : сначала его хотят "национализировать", а затем переправить в рф.
Сейчас россияне объявили в регионе "ревизию". В прошлом году сообщали, что в Херсонской области действуют почти полсотни солнечных электростанций.
Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны.
Вывозить имущество собираются по проверенной на других оккупированных территориях Украины схеме : сначала его хотят "национализировать", а затем переправить в рф.
Сейчас россияне объявили в регионе "ревизию". В прошлом году сообщали, что в Херсонской области действуют почти полсотни солнечных электростанций.
Разграбление – один из семи типов военных преступлений, к которым чаще всего прибегают российские военные в Украине, а новости о мародерстве россиян в Херсонской области поступают регулярно с самого начала полномасштабного вторжения рф.
В последнее время чаще стали появляться новости о захвате жилых домов. Людей принудительно выселяют под видом эвакуации, а на их место внушают военных или других россияне, которые участвуют в оккупации украинской земли. Некоторые гражданские при этом еще и похищаются.
Об одном из таких случаев недавно сообщалось в полиции Херсонщины. Так, в оккупированном областном центре гражданские с оружием, представившиеся российскими полицейскими, сначала размародерили дом местной семьи, а затем забрали двух мужчин в неизвестном направлении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии