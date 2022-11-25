Оккупанты дважды обстреляли Сумщину

Вечером 24 ноября вражеские снаряды попали в жилые дома Середино-Будскую общины в Сумской области, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий и опубликовал кадры последствий атак.
Губернатор уточнил, что сначала оккупанты били из артиллерии, а затем - из минометов.
Губернатор уточнил, что сначала оккупанты били из артиллерии, а затем - из минометов.
По данным главы ОВА, люди успели спрятаться в укрытии и не пострадали.
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