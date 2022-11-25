Оккупанты дважды обстреляли Сумщину

17:08 25 ноября Киев, Украина

Вечером 24 ноября вражеские снаряды попали в жилые дома Середино-Будскую общины в Сумской области, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий и опубликовал кадры последствий атак.



Губернатор уточнил, что сначала оккупанты били из артиллерии, а затем - из минометов.

"В общей сложности было 11 взрывов на территории общины. Снаряды разорвались возле двух- и пятиэтажных домов. В квартирах выбиты окна, повреждена крыша, балконы, фундамент. Было прямое попадание в дом", - подчеркнул Живицкий.

По данным главы ОВА, люди успели спрятаться в укрытии и не пострадали.