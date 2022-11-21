Оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровской области

10:26 21 ноября Киев, Украина

Российские оккупанты обстреливали ночью Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате ранения получил 78-летний мужчина.

Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко .
“Шесть обстрелов за ночь… Россияне снова терроризировали Никопольщину “градами” и тяжелой артиллерией. Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Мировской. Направили туда почти 60 снарядов» , – написал он.
Резниченко также добавил, что в Никополе ранение получил 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь, и он остался лечиться дома.
В городе российские снаряды повредили частные дома, автомобили и лодку.

В Мировской и Марганецкой общинах обошлось без пострадавших, детали обстрелов выясняются.

В других районах ночь прошла спокойно.