Оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровской области

10:26 21 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко . Российские оккупанты обстреливали ночью Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате ранения получил 78-летний мужчина.Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко .

“Шесть обстрелов за ночь… Россияне снова терроризировали Никопольщину “градами” и тяжелой артиллерией. Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Мировской. Направили туда почти 60 снарядов» , – написал он.

Резниченко также добавил, что в Никополе ранение получил 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь, и он остался лечиться дома.

В городе российские снаряды повредили частные дома, автомобили и лодку.



В Мировской и Марганецкой общинах обошлось без пострадавших, детали обстрелов выясняются.



В других районах ночь прошла спокойно.