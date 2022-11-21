Оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровской области

Российские оккупанты обстреливали ночью Никопольский район из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате ранения получил 78-летний мужчина.
Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко .
Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко .
Резниченко также добавил, что в Никополе ранение получил 78-летний мужчина. Медики оказали ему помощь, и он остался лечиться дома.
В городе российские снаряды повредили частные дома, автомобили и лодку.
В Мировской и Марганецкой общинах обошлось без пострадавших, детали обстрелов выясняются.
В других районах ночь прошла спокойно.
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