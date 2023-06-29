Оккупанты атаковали жилые квартали Херсона, есть жертвы

18:57 29 июня Киев, Украина

Днем 29 июня, оккупанты нанесли удар по жилым кварталам Херсона, что привело к гибели двух человек, а также к двум пострадавшим.



Эту информацию распространили председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин через канал в Telegram, а также Херсонская облпрокуратура.

"Армия рф вновь атаковала жилые кварталы города, нанося им огневые удары. Пострадали жилые дома, медучреждение, служебный автомобиль и городская школа, где был развернут "Пункт несокрушимости"", - сообщил Прокудин.

По его словам, в результате обстрелов пострадали двое мирных жителей, 34-летний и 51-летний мужчины. Они были доставлены в больницу с ожогами конечностей и лица.



В 15.57 часов Херсонская областная прокуратура подтвердила, что в результате удара российских силовиков по Херсону погибли 2 человека.



В результате атаки были уничтожены складские помещения, а также другие объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения от обломков.