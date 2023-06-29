Оккупанты атаковали жилые квартали Херсона, есть жертвы

Днем 29 июня, оккупанты нанесли удар по жилым кварталам Херсона, что привело к гибели двух человек, а также к двум пострадавшим.
Эту информацию распространили председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин через канал в Telegram, а также Херсонская облпрокуратура.
Эту информацию распространили председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин через канал в Telegram, а также Херсонская облпрокуратура.
По его словам, в результате обстрелов пострадали двое мирных жителей, 34-летний и 51-летний мужчины. Они были доставлены в больницу с ожогами конечностей и лица.
В 15.57 часов Херсонская областная прокуратура подтвердила, что в результате удара российских силовиков по Херсону погибли 2 человека.
В результате атаки были уничтожены складские помещения, а также другие объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения от обломков.
В 15.57 часов Херсонская областная прокуратура подтвердила, что в результате удара российских силовиков по Херсону погибли 2 человека.
В результате атаки были уничтожены складские помещения, а также другие объекты гражданской инфраструктуры получили повреждения от обломков.
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